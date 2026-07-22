На реке Большой Балык у Нефтеюганском районе утонул мужчина

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Очередная трагедия на воде произошла в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в минувшие сутки. Вновь утонул мужчина.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в Нефтеюганском районе в реке Большой Балык было обнаружено тело мужчины. На месте проводятся следственно-оперативные мероприятия. Выясняется личность и возраст погибшего.

Всего за минувшие сутки на водных объектах Югры зарегистрировано 2 происшествия. Ранее сообщалось, что в Берёзовском районе в селе Саранпауль в устье реки Щекурья утонул мужчина 1983 года рождения.

Добавим, что на 22 июля с начала купального сезона в Югре утонули уже 30 человек, 6 из которых – дети. Большинство погибших на воде – мужчины. Почти все они купались в необорудованном и непредназначенном для этого месте.

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