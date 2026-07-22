В Югре на устье реки Щекурья утонул 43-летний мужчина

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Трагедия произошла днем 21 июля в селе Саранпауль Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На реке Щекурья утонул мужчина.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, поступило сообщение, что при купании в необорудованном месте на реке Щекурья утонул мужчина 1983 года рождения. Спасателями ЗПСО по Берёзовскому району тело погибшего было извлечено из воды. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавим, что с начала купального сезона в Югре утонули 29 человек, в том числе 6 детей.

МЧС Югры предупреждает:

- купайся только на официально оборудованных и задекларированных пляжах;

- категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей без присмотра у воды ни на минуту;

- не заплывай за буйки и не удаляйся на значительное расстояние от берега;

- соблюдай правила безопасной эксплуатации маломерных судов;

- обращай внимание на предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.

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