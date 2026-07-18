В Югре на реке Большая Леушинская обнаружено тело мужчины

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Очередная трагедия на воде произошла в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в минувшие сутки. Утонул мужчина.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в Октябрьском районе в поселке Большие Леуши на реке Большая Леушинская в месте, не предназначенном для купания, обнаружено тело мужчины. В настоящее время обстоятельства его гибели устанавливаются.

Всего с начала купального сезона 2026 года на водных объектах Югры зарегистрировано 37 происшествий. Погибли 28 человек, в том числе 6 детей. Спасены 24 человека, в том числе 4 ребенка. Спасатели отмечают резкий рост трагедий на воде в сравнении с прошлым годом: за аналогичный период 2025 года произошло 22 происшествия. Погибли 16 человек, в том числе 3 ребенка. Спасены 15 человек, в том числе 6 детей.

Главное управление МЧС России по Югре призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде:

- купайся только в оборудованных местах;

- не оставляй детей без присмотра у воды;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- используй спасательный жилет при выходе на маломерном судне;

- при возникновении происшествия незамедлительно звони по телефонам 101 или 112.