Директор фирмы из Сургута скрыла от налоговой более 4 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жительница Сургута, которая занимала должность директора коммерческой организации, осуждена за сокрытие денег от налогообложения.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с мая по сентябрь 2024 года сургутянка, занимая должность руководителя фирмы, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, скрыла от налоговой более 4 млн рублей.

Женщина признана виновной и она оштрафована на 220 тысяч рублей.

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