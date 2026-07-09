В Югре за групповое мошенничество осудят замдиректора и 8 сотрудников нефтесервисной компании

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора и восьмерых работников акционерного общества «Самотлорнефтепромхим». Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, с января 2021 года по апрель 2024 года обвиняемые на основании табелей учета рабочего времени, подавали ложную информацию о количестве отработанных часов и получали заработную плату. Фирме нанесен ущерба составила почти 6 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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