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НовостиПроисшествия9 июля 2026 8:59

В Югре за групповое мошенничество осудят замдиректора и 8 сотрудников нефтесервисной компании

За групповое мошенничество осудят замдиректора и 8 сотрудников нефтесервисной компании из Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора и восьмерых работников акционерного общества «Самотлорнефтепромхим». Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, с января 2021 года по апрель 2024 года обвиняемые на основании табелей учета рабочего времени, подавали ложную информацию о количестве отработанных часов и получали заработную плату. Фирме нанесен ущерба составила почти 6 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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