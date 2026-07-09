Житель Нефтеюганска задержан за убийство знакомого

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Преступление произошло поздно вечером 5 июля в квартире в пятом микрорайона города Нефтеюганска. Один мужчина во время ссоры зарезал другого.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в отношении жителя Нефтеюганска 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, в пылу ссоры подозреваемый нанес не менее одного колото-резанного ранения в область груди знакомому 1987 года рождения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Агрессора заключили под стражу.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств, – добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте оперативники задержали наркоторговца и его клиентов