В Сургуте оперативники задержали наркоторговца и его клиентов

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники наркоконтроля при полиции Сургута совместно с бойцами Росгвардии задержали 23-летнего сургутянина, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков «из рук в руки», а также его клиентов.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, при личном досмотре у наркоторговца в кармане шорт обнаружили и изъяли пачку сигарет, внутри которых находился полимерный сверток с прессованным веществом, также был изъят пластиковый шар с растительным наркотиком, который он тоже планировал сбыть. Эксперты вынесли заключение, что наркотиком оказался гашиш весом более 20 грамм.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Он отправлен под арест. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении одного наркомана также возбуждено уголовное дело. Еще два клиента наркоторговца привлечены к административной ответственности за потребление и незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

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