Пенсионерка из Ханты-Мансийска перевела мошенникам 520 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Пенсионерке из Ханты-Мансийска позвонили телефонные мошенники. Они так запудрили ей голову, что она перевела им на «безопасный счет», которого в мире не существует, 520 тысяч рублей. Когда бабуля поняла, что ее провели, она отправилась в полицию писать заявление о мошенничестве.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи вышли на владельца счета, который предоставил мошенникам свои реквизиты. Прокурор встал на защиту пенсионерки. Он обратился в суд по месту жительства владельца счета с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Судом иск удовлетворен. Бабуле возвращены деньги в полном объеме.

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