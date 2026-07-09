Власти Сургута ищут подрядчика на строительство сухого фонтана и пешеходные дорожки парка «Кедровый лог»

Фото: администрация Сургута

В парке «Кедровый Лог уже работают световые арки, проложены удобные дорожки и организован популярный «свадебный маршрут». В этом году власти ищут подрядчика, который приступит к новому этапу благоустройства.

Строителям предстоит выполнить планировку рельефа, проложить новые тротуары, установить современные скамейки и малые архитектурные формы, а также выполнить озеленение. Помимо этого, подрядчику предстоит с нуля построить инженерную систему: водоотведения, освещения и прочего. Главной фишкой грядущего благоустройства станет первый в Сургуте сухой фонтан. Он станет новой яркой локацией для свадебных и семейных фотосессий.

Завершить все строительные и монтажные работы планируется до 30 октября 2026 года.

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