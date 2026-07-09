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НовостиОбщество9 июля 2026 5:58

Югорчанка засудила ветеринарную клинику после смерти собаки

После смерти собаки югорчанка засудила ветеринарную клинику
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Жительница Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратилась с иском в суд к ветеринарной клинике, после оказания услуг которой, погибла ее собака.

Женщина обратилась в клинику из-за плохого состояния собаки. Ветеринарный врач осмотрел животное только визуально, глубокой диагностики не было, но он поставил диагноз. В итоге собака угасала на глазах, но врач продолжал лечить питомца все теми же лекарствами. В итоге собака погибла.

По данным «Судов Югры», суд установил, что гибель животного произошла вследствие некачественного оказания ветеринарных услуг ответчиком, поэтому удовлетворил иск.

Клиника обязана выплатить югорчанке двукратную стоимость погибшего животного, взыскать неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя; взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей; взыскать штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 79 887 рублей.

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