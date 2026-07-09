Владелица Toyota Camry из Сургута взыскала с виновницы ДТП почти 90 тысяч рублей

Фото: Суды Югры

В июле прошлого года жительница Сургута на своей Toyota Camry ехала по дороге, как внезапно в нее влетела другая автомобилистка на Kia Picanto. Ремонт владелице японского авто обошелся почти в 60 тысяч рублей. Эти деньги она решила взыскать через суд.

По данным «Судов Югры», в суде было установлено, что виновником в ДТП была сургутянка по фамилии Мирзаева, которая ехала за рулем Kia Picanto. Машина оформлена на ее мужа. Истец просила суд взыскать с парочки материальный ущерб в размере 57 333 рублей и судебные расходы в сумме 29 тысяч рублей.

В итоге с собственника автомобиля Kia Picanto в счет компенсации материального ущерба взысканы 57 333 рублей и судебные расходы в размере 29 000 рублей.

Всего за полгода в Сургутском городском суде рассмотрено 45 гражданских дел о взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП.

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