В Нижневартовском районе водитель Honda врезался в дерево и сам же пострадал

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 8 июля.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:10 на 37 км автодороги «Стрежевой- Нижневартовск» 57-летний водитель за рулем автомобиля Honda на большой скорости вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Задержано 7 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 38 водителей.

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