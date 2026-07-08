Югорчанка взяла кредит под 300%, а потом написала заявление в полицию о мошенничестве

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Жительница Нефтеюганска предстанет перед судом за заведомо ложный донос о мошенничестве. А все началось с взятого кредита под бешеные проценты.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в апреле текущего года 27-летняя женщина обратилась к участковому с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного, который оформил на ее имя займ в размере 10 тысяч рублей под 292% годовых в микрофинансовой организации. Полицейский предупредил югорчанку об уголовной ответственности за ложный донос, но дама от своих слов она не отказалась.

Полицейские выяснили, что в феврале текущего года югорчанка лично оформила на свое имя кредит на официальном сайте микрофинансовой организации. Тогда женщина призналась, что из-за финансовых трудностей образовалась задолженность, и она решила заявить о мошенничестве.

В отношении врунишки возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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