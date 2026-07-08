В Нягани школьница на мотоцикле врезалась в кроссовер Kia. Ее родителям придется за все заплатить

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югре

Родители из Нягани не придумали ничего лучше, чем купить своей, по всей видимости, лишней 4-летней дочери мотоцикл. Глупая девчонка, естественно. ПДД не изучала, прав на вождение не имеет, зато имеет огромное желание рассекать по улицам города и подвергать опасности людей. Она 7 июля устроила ДТП, в котором, к счастью, пострадала только она сама, ну и автомобиль человека, который ездит по правилам.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в Нягани в 20:20 14-летняя девушка на мотоцикле Kayo TT125 на нерегулируемом перекрёстке, выскочила на встречку на дорогу с односторонним движением, где врезалась в кроссовер Kia, управлял которым 64-летний водитель. Виновница ДТП получила травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югре

- Госавтоинспекция Югры призывает родителей не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами. За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, кроме того законные представители могут быть привлечены как к административной ответственности по за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, так и к реальной уголовной ответственности. Ведь покупка и предоставление несовершеннолетнему транспортного средства, являющегося источником повышенной опасности, может квалифицироваться как вовлечение в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, - добавили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Задержано 13 нетрезвых водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 52 водителя.

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