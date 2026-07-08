За полгода в Сургуте родились 3 407 малышей, в том числе 40 двоен

Фото: соцсети Ларисы Белоцерковцевой

За шесть месяцев 2026 года в Центре охраны материнства и детства города Сургута родились 3407 малышей: 1737 мальчиков и 1670 девочек — 1670. В сорока семьях родились двойни.

Самым урожайным стал июнь: 641 малыш или 324 мальчика и 317 девочек, а также 7 двойняшек. 3 июня родился самый крупный ребенок месяца: мальчик весом 5450 граммов и ростом 55 см. Пик рождаемости пришелся на 19 июня. На свет появились 29 новорожденных: 13 мальчиков и 16 девочек.

- Особая гордость нашей команды — благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) в июне на свет появились 15 долгожданных малышей. Чудеса случаются там, где в них верят и работают профессионалы, – поделилась в соцсетях президент Центра Лариса Белоцерковцева.

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