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НовостиОбщество8 июля 2026 4:52

В Мегионе из-за продавца из Узбекистана прикрыли кафе

В Мегионе прикрыли кафе из-за продавца из Узбекистана
Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО – Югре

Фото: УФССП России по ХМАО – Югре

Владелец кафе «Божалар» из Мегиона принял на работу на должность продавца гражданку Республики Узбекистан. По этой причине кафе закрыли на две недели.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, в рамках массовых рейдов были выявлены нормы миграционного законодательства Российской Федерации. В регионе для сферы общественного питания установлены ограничения на использование труда иностранных граждан. Было подано дело в суд, который признал владельца кафе виновным в правонарушении и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на четырнадцать суток.

Судебные приставы прибыли по адресу кафе, опечатали все входы в заведение и кассовый аппарат. Владельца уведомили об административной ответственности за неисполнение решения суда.

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