Экс-пиарщик правительства ХМАО Константин Репин скончался на 42-м году жизни

Фото: Дума ХМАО

Бывший первый заместитель руководителя департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Константин Репин скончался в ночь на 6 июля. 42 года ему должно было исполниться только 18 ноября. О смерти Константина в соцсетях рассказали друзья его семьи, отметив, что уход Константина — это невосполнимая потеря.

«Сегодня ночью наш дорогой друг Костя перестал дышать», - говорится в сообщении.

Константин Репин работал в правительстве ХМАО с 2017 по 2020 годы. В 33 года возглавил пост первого замдиректора департамента общественных и внешних связей. Родился он в п.г.т. Голышманово Голышмановского района Тюменской области. В том же регионе получил образование. С 2006 по 2010 год был ветеринарным врачом – государственным ветеринарным инспектором Ханты-Мансийской районной Ветеринарной службы. С 2006 по 2007 год служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

С 2009 года являлся членом Общероссийской общественной организации в поддержку социальных инициатив «Союз молодых консерваторов». С 2011 - председателем Региональной общественной организации «Центр поддержки молодёжных инициатив «Молодёжная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

С 2011 года - председателем Молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва. С 2012 года - членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прощание с Константином Репиным состоится в Ханты-Мансийске, где в настоящее время живут его родные.

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