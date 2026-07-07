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НовостиПроисшествия7 июля 2026 4:16

Около полуночи в Югре в ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб около полуночи в Югре
Нина БАРИНОВА
Фото: скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Фото: скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 6 июля в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В ДТП с участием автомобиля и мотоцикла погиб мотоциклист.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:54 на улице Макаренко водитель 1986 года рождения за рулем автомобиля Ford Focus при повороте налево на пустой дороге не заметил мотоцикл и не пропустил его. Произошло столкновение. Водитель мотоцикла 1993 года рождения Suzuki от полученных травм скончался в больнице.

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