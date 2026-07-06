Механик-шкипер теплохода фиктивно оформил на работу сына, который находился в СИЗО Ханты-Мансийска

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сургутская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Омской области. Мужчину обвиняют о в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, с июля по сентябрь 2025 года механик шкипер теплохода АО «Северречфлот» оформил своего сына помощником шкипера и вносил недостоверные сведения в табель учета рабочего времени. В тот самый момент сыночка находился в изоляторе временного содержания города Ханты Мансийска. При этом

помощнику шкипера выплатили более 37 тысяч рублей заработной платы. Отец-механик признал вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Ханты Мансийский районный суд ХМАО Югры для рассмотрения по существу.

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