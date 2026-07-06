Следователи ХМАО завели дело по факту гибели работника от удара током

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла с одним из работников в Ханты-Мансийском районе.
По данным СУ СК ПО ХМАО-Югре, один из работников организации, который отвечал за безопасное производство работ и охрану труда членами бригады на территории производственной базы, не обеспечил контроль за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины. В итоге, произошла трагедия. Работник получил удар током от береговой электросети и скончался на месте происшествия. получил поражение электрическим током, от чего скончался на месте происшествия.
Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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