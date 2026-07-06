Жителя Югры за совращение двух маленьких девочек упекли в тюрьму на 16 лет

Фото: Суды Югры

Белоярский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынес приговор в отношении местного жителя в виде 16 лет колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Югорчанин совершал свою грязную похоть с двумя девочками.

- Подсудимый признан виновным в совершении трех указанных преступлений, и ему назначено окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением обязательных ограничений, – прокомментировали в пресс-службе «Судов Югры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отделается небольшим штрафом: в Сургутском районе мать оставила ночью маленьких детей одних дома, пока муж был на вахте