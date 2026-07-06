Отделается небольшим штрафом: в Сургутском районе мать оставила ночью маленьких детей одних дома, пока муж был на вахте

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции Сургутского района патрулировали пгт Барсово ночью 1 июля. В 03:10 экипаж ППС возле одного из многоквартирных домов по улице Обская услышал детские крики и плач. Полицейский подошел к окну квартиры на первом этаже и увидел плачущего ребенка возраста около 2-3 лет. Малыш звал маму. Оказалось, что в квартире двое малышей: 2 и 4 лет, и они там одни!

Полицейские принялись стучать в двери и окна квартиры, однако в течение долгого времени двери им никто не открывал. Зато вышла соседка, которая рассказала, что тут живет семья с двумя маленькими детьми. Отец малышей сейчас находится на вахте, дети ходят в детсад, а 23-летняя мать должна быть с детьми дома. При повторном осмотре полицейские обнаружили, что входная дверь квартиры с детьми приоткрыта, а у входа плачет малыш. На место были вызваны сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Детей изъяли и поместили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что мамаша детей еще в 11 вечера 30 июня оставила их спящими одних дома, а сама поднялась в квартиру сестры на верхнем этаже, чтобы зарядить телефон и постирать. Якобы проснулась она только утром около 07:30, когда вернулась домой и обнаружила отсутствие детей.

Женщина полностью признала свою вину. В отношении нее составлен административный протокол. Она заплатит штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Кроме того, с женщиной проведена профилактическая беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

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