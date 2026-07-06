В Пыть-Яхе мать обяжут вернут 5,5 млн рублей пособий на детей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Многодетную мать обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат на сумму более 5,5 млн рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, россиянка обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенное в особо крупном размере. С 2021 года по март 2026 года многодетная мать для получения пособия на детей предоставляла в соцзащиту документы, подтверждающие регистрацию ее и ее детей в городе Пыть-Яхе. Между тем она фактически вместе с детьми проживала в другом регионе.

За пять лет женщина незаконно получила социальные выплаты на пятерых детей в размере свыше 5,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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