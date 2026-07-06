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НовостиПроисшествия6 июля 2026 5:46

Водитель на KIA насмерть разбился в Сургуте

В Сургуте насмерть разбился водитель на KIA
Нина БАРИНОВА
Скрин с видно УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видно УМВД по ХМАО-Югре

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июля вечером в Сургуте. Водитель скончался, пассажир в больнице.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:30 на пустынной улице Туманная, напротив дома 15/1 улицы Глухова, входя в затяжной поворот водитель 1991 года рождения за рулем автомобиля KIA Cerato на большой скорости вылетел с дороги и перевернул автомобиль на бок, пробив легкое ограждение у дороги.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи, его пассажир 1989 года рождения с различными травмами был доставлен в больницу. На месте работи сотрудники Госавтоинспекции и полиции.

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