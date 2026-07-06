В ближайшие три дня в Югру вновь придет 30-градусная жара

Фото: администрация Октябрьского района Югры

Сильные проливные дожди с грозами, наконец, оставят Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, на смену им придут небольшие кратковременные дожди и очень жаркая погода. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В понедельник, 6 июля, в регионе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24...+29 градусов, местами до +19 градусов.

Во вторник, 7 июля, вновь переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах ляжет туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха +13...+18 градусов, местами +7...+12 градусов. Днем снова местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 8-13 метров в секунду.Поднимется жара до +25...+30 градусов, местами +17...+22 градусов.

В среду, 8 июля, опять переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем по западным районам ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Ветер восточной четверти ночью 4-9 метров в секунду, днем усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, местами всего +3...+8 градусов. Днем вновь жара до +25...+30 градусов, местами +17...+22 градусов.

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