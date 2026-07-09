Следователи ХМАО завели уголовное дело на врачей после смерти 5-летнего мальчика

Уголовное дело следователи возбудили только 3 июля 2026 года после доследственной проверки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СУ СК России по Ханты Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за смерти в больнице 5 летнего мальчика.

Трагедия произошла в феврале текущего года. Ночью внезапно ребенок пожаловался на головные боли. Он начал синеть. Родители вызвали скорую помощь, мальчика доставили сначала в Когалымскую городскую больницу, а затем в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Спасти малыша не удалось. Он скончался в больнице. Причиной гибели ребенка стал отёк головного мозга, внутримозговое и внутрижелудочковое кровоизлияние.

Родители мальчика не согласились с выводами проведённой экспертизы, ведь в документе указана врождённая патология сосудов, которая стала причиной разрыва и кровоизлияния.

Мама мальчика уверяет, что все годы регулярно показывала сына разным специалистам, в том числе врачам в Москве, данного заболевания никто не заметил. Родители малыша считают, что он погиб из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Они требуют проведение независимой экспертизы в Судебно экспертном центре СК России.

Уголовное дело следователи возбудили только 3 июля 2026 года после доследственной проверки и судебно медицинской экспертизы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по ХМАО Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и всех установленных к настоящему моменту обстоятельствах.

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