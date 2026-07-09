В Югре решили не проводить публичные слушания о согласовании проектов КРТ

Фото: Стройкомплекс Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оптимизировало правила внесения изменений в генеральные планы городов. Теперь процедура утверждения проектов комплексного развития территорий (КРТ) с многоэтажной застройкой будет проводится без публичных слушаний. По мнению властей, это позволит избежать бюрократии.

Отныне новые жилые кварталы, которые реализуются по механизму КРТ, будут включаться в генплан без проведения публичных слушаний. Зато власти расширили полномочия окружного Градостроительного совета, он будет оценивать эти проекты.

При этом в правительстве отмечают, что отказ от слушаний на этапе генплана не означает, что диалог с горожанами прекратится. Судьба конкретных участков, домов, социальной инфраструктуры, транспорта и благоустройства будет решаться вместе с собственниками при утверждении проекта планировки и межевания (ППТ и ПМТ), а также при обсуждении условий самого договора КРТ. При этом, все материалы по планируемой застройке остаются в открытом доступе.

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