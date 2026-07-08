В Ханты-Мансийске дизель подорожал на 35 рублей за литр, а бензин в Сургуте на 20 рублей

Цены на топливо снова взлетели в Югре Фото: Ольга ЮШКОВА.

За неделю в Ханты-Мансийске дизельное топливо подорожало сразу на 35 рублей за литр. Об этом говорят данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Рекордный скачок цены на ДТ зафиксирован у оператора «Иртышнефтепродукт». Теперь дизтопливо здесь отпускают по 130 рублей за литр. Бензин АИ 95 на этой же заправке поднялся в цене на 16,40 рублей и его отпускают по 104,90 рубля за литр, АИ 92 подорожал на 12,40 рублей и стоит 95,90 рублей за литр.

В Нижневартовске на станциях «Сибирьнефтегаз» бензины марок АИ 95 и АИ 92 прибавили по 1 рублю и отпускаются по 77,70 и 74,90 рублей за литр соответственно, а дизель вырос на 3,00 рубля - по 95,30 рублей за литр. У оператора «Роснефть» АИ 100 поднялся в цене всего на 50 копеек и отпускается по 94,75 рубля за литр. Бензины марок АИ 95 и АИ 92 тоже поднялись на 50 копеек - до 67,90 и 64,25 рублей за литр. Дизель здесь же поднялся на 20 копеек и теперь продается по 84,20 рубля за литр.

В Сургуте на АЗС «Эталон» зафиксирован резкий скачок цены на бензин марки АИ 92. Цена поднялась на 20 рублей 70 копеек. Его отпускают по 113,90 рублей за литр.

Тем временем губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук рассказал о ситуации с обеспечением топливом в регионе.

- На сети крупных АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, обстановка остается стабильной: в постоянном режиме осуществляется подвоз бензина и дизеля, цены держатся на фиксированном уровне. Вместе с тем по ряду мелких заправочных станций отмечается нехватка горючего. Дал поручение профильным ведомствам совместно с топливными компаниями и главами муниципалитетов отработать логистику поставок между заправочными станциями, чтобы обеспечить равномерное распределение ресурсов. Особого внимания заслуживают территории, где функционирует лишь одна заправка – в таких местах даже кратковременный дефицит создает серьезные неудобства для граждан. Держу ситуацию на личном контроле, – написал он в соцсетях.

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