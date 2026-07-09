На СВО погиб командир штурмового взвода из Югры Вячеслав Саенко

Фото: Новости Радужного

Печальные вести пришли в который раз из зоны проведения специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Радужного, командир взвода Вячеслав Владимирович Саенко. Он был убит 13 мая, но информация об этом появилась только сейчас.

- В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО 13.05.2025г. погиб командир штурмового взвода капитан Саенко Вячеслав Владимирович 29.01.1988 г. р. уроженец г. Радужный, ХМАО-Югра, - сообщает тг-канал «Новости Радужного».

Информации о дате прощания с бойцом пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбак из Ханты-Мансийска за вылов нельмы получил штраф и лишился снегохода