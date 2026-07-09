Рыбак из Ханты-Мансийска за вылов нельмы получил штраф и лишился снегохода

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Суд Ханты-Мансийска за несколько рыбин нельмы, щук и язей оштрафовал местного жителя. Кроме того, у мужчины в доход государства конфискован его личный снегоход, на котором он катался на рыбалку.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в отношении югорчанина 1981 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещённого орудия лова в запрещённый период». Зимой на участке реки Иртыш в Ханты Мансийском районе мужчина поймал сетью 17 язей, 5 щук и 3 нельмы, не имея на то разрешения. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 90 тысяч рублей. Несмотря на то, что рыбак полностью возместил нанесенный ущерб, его оштрафовали и отжали снегоход «Буран».

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