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НовостиОбщество9 июля 2026 10:57

Рыбак из Ханты-Мансийска за вылов нельмы получил штраф и лишился снегохода

За вылов нельмы рыбак из Ханты-Мансийска лишился снегохода и получил штраф
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Суд Ханты-Мансийска за несколько рыбин нельмы, щук и язей оштрафовал местного жителя. Кроме того, у мужчины в доход государства конфискован его личный снегоход, на котором он катался на рыбалку.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в отношении югорчанина 1981 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещённого орудия лова в запрещённый период». Зимой на участке реки Иртыш в Ханты Мансийском районе мужчина поймал сетью 17 язей, 5 щук и 3 нельмы, не имея на то разрешения. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 90 тысяч рублей. Несмотря на то, что рыбак полностью возместил нанесенный ущерб, его оштрафовали и отжали снегоход «Буран».

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