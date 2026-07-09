Площадь лесных пожаров в ХМАО снизилась до 7964,8 га

Скрин с сайта ИАС Лесные пожары

На утро 9 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 20 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 7964,8 га. За сутки площадь лесных пожаров сократилась почти на 5 тысяч гектар. В настоящее время из 20 пожаров локализованы 6 на площади 4923,8 га. На тушении работают 319 человек и задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

На территории Нижневартовского района все еще тяжелая ситуация. Там до 18 июля введён режим ЧС, при этом угрозы населённым пунктам нет.

Всего за сутки в Югре выявлено 8 новых лесных пожаров, один из них ликвидирован на площади 0,01 га. За 2026 год зарегистрировано 313 лесных пожаров на общей площади 29955,76 га.

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