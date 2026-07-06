За выходные в Югре в 4 ДТП погибли 2 человека и 3 пострадали

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поделилась статистикой дорожно-транспортных происшествий за минувшие выходные. Всего произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и трое пострадали.

Так, 3 июля в Нижневартовске погиб молодой человек, который лег на оживленную дорогу поздним вечером. В Сургуте 5 июля насмерть разбился водитель, а его пассажир оказался в больнице.

Тоже 5 июля в 19:08 в Сургуте 22-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen при повороте налево не пропустил мотоцикл Suzuki, управлял которым 55-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Кроме того, в выходные сотрудниками Госавтоинспекции задержано 35 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 33 водителя.

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