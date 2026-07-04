Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью, 4 июля, на 837 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Погибли два человека.

По данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в 00:10 водитель красного грузовика Shacman 1957 года рождения ехал по трассе со стороны Ханты-Мансийска в сторону Тюмени. При развороте грузовик не пропустил движущийся за ним и имеющий преимущество тоже красный автомобиль Kia Rio, управлял которым водитель 1988 года рождения. Произошло столкновение, в результате которого пассажир легковушки скончался от полученных травм до приезда бригады сокрой медицинской помощи. Водитель Kia Rio был доставлен в больницу Нефтеюганска, где скончался от полученных травм.

Два человека насмерть разбились на трассе в Нефтеюганском районе Югры Видео УМВД по ХМАО-Югре

На месте ДТП работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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