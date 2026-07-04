В Нижневартовске в ДТП на улице Дружбы Народов погиб мужчина

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Трагедия произошла в Нижневартовске вечером 3 июля на улице Дружбы Народов в Нижневартовске. Автомобиль переехал мужчину, который от полученных травм погиб на месте происшествия. По данным тг-канала «Типичный краб Нижневартовск», на месте работали следователи и сотрудники Госавтоинспекции.

Очевидцы сообщили, что молодой человек по непонятным причинам вышел на дорогу и лег на нее у 15 дома на улице Дружбы Народов. Было темно. Освещение по непонятным причинам не было включено. Автомобиль переехал мужчину. Вдобавок молодой человек и его знакомые, которые культурно отдыхали на остановке, были под чем-то, то ли сильно пьяные.

Фото: Типичный краб Нижневартовск

- Первый водитель, который переехал молодого человека, не увидел его на дороге, внимание отвлекли девушки, которые бегали по дороге у остановки, – добавили в сообществе и поделились фото.

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