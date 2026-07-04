В Югре поспела морошка и появились грибы лисички

Фото: Природный парк «Кондинские озера» им.Сташкевича

Специалисты природного парка «Кондинские озера» им.Сташкевича сообщают, что 25 июня созрели первые ягоды северного деликатеса - морошки и водяники. Они отмечают, что жаркое лето поставило рекорд по созреванию этих ягод текущим летом.

– Это самая ранняя дата поспевания этих ягод за 25 летний период фенологических наблюдений, – рассказывают специалисты.

Фото: Природный парк «Кондинские озера» им.Сташкевича

Они же отмечают, что в этом году абсолютно все травы, ягоды и даже грибы созревают на две недели раньше обычного. Так, неожиданно зацвела Розга золотая, краснеют ягоды Волчьего лыка, уже наливается цветом голубика. Зацвели Коротконожка перистая, Вероника колосистая, Очеретник белый, Колокольчик круглолистный, Кокушник длиннорогий. А по берегам кондинских озер появились первые грибы-лисички. Кроме того, зафиксирован массовый вылет бабочек Голубянок.

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