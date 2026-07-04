В ХМАО горят леса на площади 10 522 га

Скрин с сайта ИАС Лесные пожары

Несмотря на идущие дожди и понижение температуры ситуация с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остается сложной. На утро 4 июля в регионе действуют 24 лесных пожара в Нижневартовском и Сургутском районах на общей площади 10521,8 га. Пять пожаров локализованы на площади 3412 га. На тушении работают 426 человек, также задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

За минувшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 78 га, но при этом людей на них стали задействовать меньше 426 сегодня против 502 вчера. Наиболее сложная обстановка складывается в Нижневартовском районе, где до 18 июля введён режим ЧС муниципального характера. Именно там зарегистрированы все действующие и локализованные пожары, часть из них усиливается. Количество зарегистрированных новых пожаров за последние сутки составило три.

Всего за 2026 год зарегистрировано 283 лесных пожара на общей площади 24642, 93 га.

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