В Югре горят леса на общей площади 10444 гектара

Скрин с ИАС Лесные пожары

На утро 3 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре площадь лесных пожаров увеличилась еще более чем на 300 га. По данным Авиалесоохраны Югры, сегодня действуют 28 лесных пожаров в Нижневартовском и Сургутском районах на общей площади 10444 га. В то же время ИАС «Лесные пожары» сообщает о 10514,5 га объятых пламенем лесов. Особо сложная обстановка в Нижневартовском районе, где до 18 июля введён режим ЧС муниципального характера до 18 июля.

За последний сутки 4 пожара локализованы на площади 3136 га. На тушении работают 502 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Количество зарегистрированных новых лесных пожаров за последние сутки - 10 лесных пожаров, 4 из них ликвидированы на общей площади 26 га.

Всего за 2026 год зарегистрировано 280 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 24362,43 га.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:

- 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;

- 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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