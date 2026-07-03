Все выходные в Югре будут греметь грозы и идти дожди

В Югре все выходные будут дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара, наконец, отступила в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, но грозы и дожди, которые щедро поливают югорскую землю, продолжат идти. Ветра стали прохладнее и сильнее. Такой по прогнозам синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, погода продержится до следующей недели.

В пятницу, 3 июля, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23...+28 градусов.

В субботу, 4 июля, вновь облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Воздух опустится до +13...+18 градусов. Днем вновь кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов.

В воскресенье, 5 июля, в регионе переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северных направлений ночью 1-6 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду. Днем усилится до 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до +14...+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов.

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