В Югре на 2 месяца арестовали пособницу мошенников из Новгородской области

Скрин с видео Судов Югры

Советский районный суд ХМАО – Югры избрал меру пресечения для девушки 2006 года рождения из Новгородской области. Ей предъявлено обвинение по факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным «Судов Югры», 19-летняя новгородка выполнила роли «курьера» у мошенников. Она приехала в Советский, чтобы забрать у 85-летней местной жительницы 1 200 000 рублей. Ранее пенсионерке звонили аферисты, которые представились сотрудниками Ростелекома, ФСБ и юристами. Они убедили старушку передать ее накопления курьеру. Девушка лично встретилась с пенсионеркой и забрала у нее более 1200 000 рублей, после чего была задержана сотрудниками полиции.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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