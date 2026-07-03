В Югре за сутки дотла сгорели 3 дачных дома, 2 бани и 2 хозпостройки

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки подразделения МЧС ХМАО-Югры ликвидировали 8 техногенных пожаров. Три крупных пожара произошли в Нягани, в Сургуте и Когалыме.

Так, в Нягани 2 июля в 04:27 произошёл пожар в одноэтажном дачном доме по улице Садовый массив. На момент прибытия происходило горение дачного дома по всей площади. Пожар был ликвидирован спустя почти полтора часа. Причина возгорания выясняется.

В итоге дачный дом сгорел по всей площади 55 квадратных метров.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте на территории садового общества № 8 сгорели баня по всей площади 48 квадратных метров, хозпостройка на площади 12 квадратных метров и дачный дом на площади 24 квадратных метров, у которого обрушена кровля. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Когалыме на территории СНТ «Газовик» сгорел дотла одноэтажный дачный дом с баней под одной крышей на площади 150 квадратных метров. Обрушена кровля на площади 35 квадратных метров. Причина возгорания: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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