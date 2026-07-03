Прокуратура Югры добилась отмены оправдательного приговора для директора фирмы, который скрыл от налоговой более 100 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Приговором Ханты-Мансийского районного суда житель Нефтеюганска, который являлся директором фирмы, был оправдан по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По данным прокуратуры, руководитель организации через «номинального» директора уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 100 млн рублей. Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, ведь по документам он не являлся учредителем или генеральным директором общества. Прокурор не согласился с судебным решением и внес апелляцию, в котором поставил вопрос об отмене приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отменила оправдательный приговор. Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в суд.

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