Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 4:39

Прокуратура Югры добилась отмены оправдательного приговора для директора фирмы, который скрыл от налоговой более 100 млн рублей

Дело директора фирмы из Югры, которая скрыла от налоговой, отправлено на пересмотр
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Приговором Ханты-Мансийского районного суда житель Нефтеюганска, который являлся директором фирмы, был оправдан по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По данным прокуратуры, руководитель организации через «номинального» директора уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 100 млн рублей. Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, ведь по документам он не являлся учредителем или генеральным директором общества. Прокурор не согласился с судебным решением и внес апелляцию, в котором поставил вопрос об отмене приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отменила оправдательный приговор. Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На водохранилище ГРЭС-2 в Сургуте утонул подросток

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.