На водохранилище ГРЭС-2 в Сургуте утонул подросток

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Трагедия произошла днем 2 июля на на водохранилище ГРЭС-2 в районе СОТ «Черёмушки» в Сургуте. Утонул подросток 2009 года рождения, который купался в необорудованном для этого месте. Отметим, что в Сургуте нет ни одного разрешенного для купания водоема.

Прокуратура Сургута контролирует установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего в водоеме

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – прокомментировали в прокуратуре ХМАО-Югры.

В МЧС России по ХМАО-Югре отмечают, что в Югре растёт число трагедий на воде. С начала года зарегистрировано более 40 происшествий, в результате которых погибло 26 человек, в том числе 5 детей.

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