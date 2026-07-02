Следователи возбудили уголовное после того, как на реке Вах в Югре утонула девочка

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело завели после того, как на реке Вах вблизи села Охтеурье Нижневартовского района 29 июня утонула девочка. Еще одного ребенка – мальчика, удалось спасти. Он находится в больнице в реанимации.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, – прокомментировали в СУ СК по ХМАО-Югре.

Трагедия произошла вечером. Спасателям поступила информация, что утонула девочка 2017 года рождения, мальчик 2018 года рождения был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Тело девочки спасатели обнаружили и извлекли из воды лишь на следующий день.

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