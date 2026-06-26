В Нефтеюганском районе в ДТП с «Камазом» пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, произошло вечером, 25 июня на 770 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:38 47-летний водитель за рулем «Камаза», на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении и создал помеху встречному легковому автомобилю Ford, который, чтобы избежать столкновения с грузовиком, врезался в столб освещения. В результате ДТП 24-летний водитель Ford и его 22-летний пассажир получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 4 получили травмы. Задержано 8 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 37 водителей.

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