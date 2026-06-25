На дороге в Нефтеюганском районе Югры насмерть разбился байкер, его пассажир в больнице

Скрин с видео Госавтоинспекции Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 июня, ранним утром рядом с месторождением на 2 км автодороги «Подъезд к гп. Пойковский» в Нефтеюганском районе. Погиб мотоциклист, его пассажир получил травмы.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 06:20 водитель 1995 года рождения на мотоцикле SHARMAX Sport на большой скорости не справился с управлением и вылетел, а затем мотоцикл перевернулся. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, его пассажир 1998 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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