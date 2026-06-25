В Нефтеюганске байкер на красном КAWASAKI врезался в отбойник и чуть не умер

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По собственной беспечности мотоциклист из Нефтеюганска едва не убился на дороге. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пустой дороге под утро 24 июня.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 03:35 на улице Объездной 31-летний водитель за рулем красного мотоцикла КAWASAKI на большой скорости летел по дороге. Он не справился с управлением, выскочил на встречку, где врезался в отбойник. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Задержано 9 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 20 водителей.

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