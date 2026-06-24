Жительница Нягани дала покататься на своей машине пьяному водителю и лишилась прав

Фото: Суды Югры

Суд города Нягани признал местную жительницу виновной в том, что она передала управление своим автомобилем знакомому, находящемуся в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей с лишением прав на полтора года.

По данным «Судов Югры», хозяйка автомобиля не согласилась с судебным решением и обратилась в Няганский городской суд с жалобой, где просила постановление мирового судьи отменить. Женщина заявляла, что не знала, что знакомый, которому она отдала ключи от своей машины, был нетрезв. Во время рассмотрения жалобы факт передачи управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, нашел свое подтверждение.

Суд пришел к выводу, что доводы жалобы являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Постановление мирового судьи оставлено без изменения.

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