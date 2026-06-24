В Югре под воду ушли уже почти 400 приусадебных участков

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

На 14 часов 24 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре из-за паводка затоплено 386 приусадебных участков, 3 земельных участка, а также есть 3 перелива через дороги.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, гидрологическая обстановка в регионе развивается в соответствии с прогнозом. На сегодня река Обь подтопила 183 приусадебных участка в 17 СОТ, два дачный дома и три участка перелива автодорог в районе двух СОТ Нижневартовска. За стуки под воду ушли еще 9 участков. Еще 12 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка и 112 приусадебных участков в одном СОТ города Мегиона, а также 3 земельных участка с. Былино тоже ушли под воду.

Кроме того, протока Лангепас в двух СОТ города Лангепаса затопила 79 приусадебных участков. При этом МЧС отмечает, что угрозы жизнедеятельности населения нет.

Добавим, что в Мегионе из-за затопления дороги перекрыты две улицы.

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