В Мегионе из-за паводка перекрыли для движения транспорта две улицы

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В связи с подтоплением участка дороги в Мегионе временно полностью перекрыли движение всех видов автотранспорта на двух улицах. Так, нельзя проехать с 14 часов 23 июня по улице Озерная, на участке с 5 км + 290 метров, а по улице Автомобильная – движение перекрыто полностью.

В администрации отмечают, что для обеспечения бесперебойного проезда транспорта организован объезд закрытых участков. Объездной маршрут проходит по улицам Губкина и Западная. Водителей просят заблаговременно планировать маршрут движения с учётом указанных изменений.

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В то же время прокуратура Мегиона взяла под контроль паводковую ситуацию в близлежащих к городу СНТ. На 23 июня в городе было подтоплено 100 дачных участков.

- На регулярной основе проверяется полнота проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан. С учётом ежедневного увеличения уровня воды в реке Обь прокурором города Александром Лукьяновым осуществлены выезды в районы подтоплений, где проводятся беседы с собственниками участков, разъяснены требования безопасности, проверена полнота принятых мер по ограничению движения к уже подтопленным участкам, – добавили в прокуратуре ХМАО-Югры.

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