На 23 июня в Югре из-за паводка затоплены уже 360 участков

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Река Обь и протока Лангепас продолжают прибывать. Причиной тому – обильные осадки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Обе реки превысили критические значения еще несколько дней назад. Под водой оказываются все новые приусадебные участки.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на 23 июня в регионе затоплено 360 участков, один дачный дом и есть три перелива через дороги. При этом гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом и угрозы жизнедеятельности населения нет.

Итак, под воду из-за реки Обь ушли 174 приусадебных участка в 16 СОТ, один дачный дом и 3 участка перелива автодорог в районе двух СОТ города Нижневартовска; 12 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка. За сутки вода подтопила здесь два участка. Также затоплены 100 приусадебных участков в одном СОТ города Мегиона и 3 земельных участка с. Былино.

Протока Лангепас за сутки затопила еще восемь участков – на сегодня под водой оказались 71 приусадебных участка в двух СОТ города Лангепас.

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